Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di questo periodo nel calendario sul cemento indoor in Asia. Il tennista piemontese affronterà all’esordio l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 72 della classifica mondiale. Una partita da non sottovalutare per Sonego, che è stato designato come ottava testa di serie. Il piemontese spera di chiudere al meglio una stagione altalenante, con qualche picco (Australian Open e Wimbledon), ma anche con qualche delusione di troppo. Sonego proverà a far bene anche per provare a meritarsi una convocazione per le finali di Coppa Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming