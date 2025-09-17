Dove sono le navi della Flotilla per Gaza
La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sono - navi
Navi porta auto: come sono fatte e come funzionano le Pure Car Carrier
Ci sono più crocieristi che navi. E adesso è corsa alle costruzioni | Analisi e grafico
Kiev: "Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo"
Alla Scuola Primaria Il Pellicano, tre navi hanno salpato. Abbiamo accolto i bambini delle classi prime, incontrandoli uno per uno, e abbiamo scoperto che sono pronti e curiosi per intraprendere nuove avventure! Perché il bambino è il vero protagonista de - facebook.com Vai su Facebook
Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza; Partite da Augusta le navi dirette a Gaza, a bordo 4 eurodeputate; Salpano verso Gaza le navi italiane della Global Sumud Flotilla. Scuderi: La popolazione ci ringrazia, i governi si attivino.
Flotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. Come scrive ilmessaggero.it
Global Sumud Flotilla, come seguire in tempo reale la missione verso Gaza - La missione umanitaria, che punta a consegnare aiuti alla popolazione palestinese rompendo il blocco israeliano sulla ... Scrive tg24.sky.it