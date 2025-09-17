Dove soldati inglesi e americani non potevano andare | il lato segreto della Trieste Alleata torna il tour
In concomitanza con l’edizione 2025 dello SloFest ritorna il tour alla scoperta di alcuni luoghi e vicende degli annidel Governo Militare Alleato, 1945-1954, promossi da Cizerouno in collaborazione con l’Associazione GuideTuristiche del Friuli Venezia Giulia. Anni complessi e incerti ma. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dove soldati inglesi e americani non potevano andare: il lato segreto della Trieste Alleata, torna il tour; La Seconda Guerra Mondiale nella sua interezza: storia di un conflitto che ha cambiato il mondo; In Medioriente 40mila soldati Usa, basi militari in allerta dopo l'attacco all'Iran | A rischio anche lo Stretto di Hormuz.
Omaggio ai soldati americani e inglesi caduti nell’Operazione Galia - Cerimonia a Rossano di Zeri per ricordare l'Operazione Galia e il sacrificio degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Riporta lanazione.it
Lituania, 4 soldati americani dispersi da 4 giorni. «Sono morti». «No, ricerche ancora in corso»: è giallo - Risultano dispersi quattro soldati statunitensi impegnati in un'esercitazione militare nell'est del Paese. Si legge su ilmessaggero.it