Dove la musica incontra la bellezza | torna il Festival Organistico Internazionale di Bergamo

Dal cuore delle chiese bergamasche al respiro internazionale, riparte il viaggio sonoro tra tradizione, giovani talenti e nuove frontiere creative. Un festival che fa della bellezza il suo spartito da oltre tre decenni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

