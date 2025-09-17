Douglas Costa lascia il Sydney FC | contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile

Calcionews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Costa dice addio al Sydney FC: contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile. Le ultimissime Nelle ultime ore il Sydney FC ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Douglas Costa, attaccante brasiliano classe 1990, ex Juventus e Bayern Monaco, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling. Il club australiano, nel comunicato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

douglas costa lascia il sydney fc contratto risolto dopo mandato d8217arresto in brasile

© Calcionews24.com - Douglas Costa lascia il Sydney FC: contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile

In questa notizia si parla di: douglas - costa

Nudi alla meta: da Kyrgios a Douglas Costa, gli atleti che sbarcano su OnlyFans

Juve, il sostituto di Douglas Luiz costa solo 10 milioni

Calciomercato Juve LIVE: lo Sporting Lisbona si muove per Alberto Costa, Douglas Luiz verso il West Ham

L'ex juventino Douglas Costa arrestato in Brasile: il Sydney FC lo licenzia; L'ex Juve Douglas Costa rescinde con il Sydney FC; Guai per Douglas Costa, l’ex Juve è stato arrestato in Brasile ed il Sidney lo ha licenziato.

douglas costa lascia sydneyDouglas Costa condannato: mandato firmato e rescissione UFFICIALE - Douglas Costa ancora alle prese con i problemi legali per il mantenimento dei figli, che gli costano anche un mandato d'arresto ... Da calciomercato.it

douglas costa lascia sydneyDouglas Costa nuovamente nei guai: emesso un mandato d'arresto per il giocatore - Nelle scorse ore è stata comunicata la risoluzione contrattuale di Douglas Costa col Sydney FC. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Douglas Costa Lascia Sydney