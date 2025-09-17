Douglas Costa lascia il Sydney FC | contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile
Douglas Costa dice addio al Sydney FC: contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile. Le ultimissime Nelle ultime ore il Sydney FC ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Douglas Costa, attaccante brasiliano classe 1990, ex Juventus e Bayern Monaco, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling. Il club australiano, nel comunicato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Douglas Costa condannato: mandato firmato e rescissione UFFICIALE - Douglas Costa ancora alle prese con i problemi legali per il mantenimento dei figli, che gli costano anche un mandato d'arresto ... Da calciomercato.it
Douglas Costa nuovamente nei guai: emesso un mandato d'arresto per il giocatore - Nelle scorse ore è stata comunicata la risoluzione contrattuale di Douglas Costa col Sydney FC. Riporta tuttomercatoweb.com