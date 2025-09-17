Il brasiliano ancora alle prese con i problemi legali per il mantenimento dei figli, che gli costano anche un mandato d’arresto Sembra non avere pace Douglas Costa, che ha dovuto interrompere anche la sua ultima esperienza nel calcio australiano, più precisamente con il Sydney FC, quella che è stata anche l’ultima squadra di Alex Del Piero. Sull’esterno brasiliano, in passato stella della Juventus oltre che del Bayern Monaco, pende infatti addirittura un mandato d’arresto della durate di due anni, con il dispositivo che parla di un mese di detenzione. A riportarlo è ‘Globoesporte’, principale portale di informazione brasiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Douglas Costa condannato: mandato firmato e rescissione UFFICIALE