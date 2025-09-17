Dote scuola | in Lombardia domande al via il 23 settembre
Libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica, servizi culturali (mostre, spettacoli teatrali): sono solo alcuni degli utilizzi della Dote Scuola - componente Merito, un contributo concreto che Regione Lombardia mette a disposizione degli studenti più meritevoli.
Dote Scuola Lombardia, oltre 148mila studenti ammessi al contributo per il materiale didattico
Dote Scuola e merito: al via le domande dal 23 settembre, stanziati 2 milioni di euro
