Dormire bene è il miglior alleato di bellezza e i benefici sono visibili da subito | pelle più luminosa tono migliorato e rughe attenuate

Dormire è un processo vitale che rigenera corpo e mente, consolida ricordi, regola l'umore e il sistema immunitario, e favorisce la bellezza esteriore attraverso la rigenerazione della pelle. Ritmi frenetici, eccessivo uso di tecnologia e stress compromettono la qualità del sonno, portando stanchezza, perdita di elasticità cutanea, occhiaie e invecchiamento precoce. Un sonno regolare, ristoratore, porta benefici visibili subito: pelle più luminosa, tono migliorato e rughe attenuate.

