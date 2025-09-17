Doppio infarto in campo | addio all’ex Nazionale

Dramma nel mondo del calcio: giocatore muore all’età di 41 anni a causa di un doppio infarto durante una partita Era in campo per una partita tra veterani, ma un doppio infarto lo ha stroncato proprio mentre era sul rettangolo di gioco, dove aveva trascorso la maggior parte della sua vita. Il mondo del calcio è sotto choc: un altro calciatore muore in campo, seppur in una partita non ufficiale. Nel corso degli ultimi anni, purtroppo, si sono registrati molteplici casi di calciatori morti in campo e non. Emblematico è il caso di Davide Astori, deceduto in una camera d’albergo prima di una partita di campionato a Udine, il 4 marzo del 2018. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

