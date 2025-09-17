Doppio femminicidio La sorella di Gabriela | | L’ergastolo restituisce giustizia alle vittime
"Con la pronuncia di questa sentenza mi auguro e anzi, spero che le donne ricomincino a credere nella giustizia e che non mollino mai. Dinanzi alla violenza, a qualsiasi tipo di violenza occorre denunciare, sempre". La sentenza di condanna all’ ergastolo e a un anno di isolamento contro il 73enne duplice omicida Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22, nella loro casa di Cavazzona di Castelfranco Emilia, ha scosso molto Elena Trandafir che non è riuscita a trattenere le lacrime. La sorella di Gabriela, infatti, spiega di non aver mai smesso di sperare nella giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: doppio - femminicidio
Il doppio femminicidio di Modena e la "comprensibilità umana": arriva l'ergastolo Salvatore Montefusco
Doppio femminicidio di Castelfranco, fucilate a moglie e figliastra: ergastolo in appello a Montefusco
Doppio femminicidio, ergastolo per Montefusco. Eliminate le attenuanti per “motivi comprensibili”
Doppio femminicidio a #Modena, condanna all'ergastolo in appello - X Vai su X
Doppio femminicidio, in appello da 30 anni a ergastolo. Riformata la sentenza sulla 'comprensibilità umana dei motivi' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Doppio femminicidio. La sorella di Gabriela:: L’ergastolo restituisce giustizia alle vittime; Condanna a trent'anni per doppio femminicidio, la sorella della vittima: Tolto l'ergastolo a lui per darlo a noi; Niente ergastolo per il doppio femminicidio, la sorella della vittima: “Lo avevamo denunciato 13 volte, le ha….
Doppio femminicidio a Modena, Salvatore Montefusco condannato all'ergastolo in appello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Doppio femminicidio a Modena, Salvatore Montefusco condannato all'ergastolo in appello ... Segnala tg24.sky.it
Doppio femminicidio, Montefusco condannato all'ergastolo - Nel processo d'appello per l'uomo che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna Renata, a Cavazzona di Castelfranco. Secondo rainews.it