"Con la pronuncia di questa sentenza mi auguro e anzi, spero che le donne ricomincino a credere nella giustizia e che non mollino mai. Dinanzi alla violenza, a qualsiasi tipo di violenza occorre denunciare, sempre". La sentenza di condanna all’ ergastolo e a un anno di isolamento contro il 73enne duplice omicida Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22, nella loro casa di Cavazzona di Castelfranco Emilia, ha scosso molto Elena Trandafir che non è riuscita a trattenere le lacrime. La sorella di Gabriela, infatti, spiega di non aver mai smesso di sperare nella giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Doppio femminicidio. La sorella di Gabriela:: "L'ergastolo restituisce giustizia alle vittime"