Doppio appuntamento al Parco di Levante con ' Badafest' la due giorni in memoria di Federico Manca

Cesenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parco di Levante torna ad animarsi con la quarta edizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, scomparso nel 2021 a soli 24 anni. L'appuntamento quest'anno si fa ancora più ricco e raddoppia con due giorni di musica, parole e convivialità in programma per sabato 20 e domenica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doppio - appuntamento

La Corte del Castello di Falconara apre le porte alla commedia: doppio appuntamento con "Il malato immaginario"

Doppio appuntamento con la poesia, tra laboratori di scrittura e open mic

"Spiaggia di Vetro" di Will Geiger: doppio appuntamento al Rouge et Noir

Doppio appuntamento al Parco di Levante con 'Badafest', la due giorni in memoria di Federico Manca; Le due Bari 2025, gli appuntamenti dal 19 al 22 luglio; Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 21 al 23 marzo.

doppio appuntamento parco levanteDoppio appuntamento con il Festival NAT Nature Arts Technologies Festival (l’amore ai tempi della guerra) - Continua con un doppio appuntamento, sabato 13 settembre 2025, presso il Campo dei frutti antichi di Ruralia, la programmazione del Festival NAT- Riporta peacelink.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Appuntamento Parco Levante