Doppietta Thuram la rete del raddoppio del francese arriva ancora di testa! – VIDEO

Doppietta Thuram , il francese porta sul 2-0 l’Inter in casa dell’Ajax nella prima giornata di Champions, ancora con un colpo di testa . L’ Inter conquista una vittoria fondamentale nel suo esordio in Champions League nella League Phase contro l’ Ajax, con un 2-0 firmato da Marcus Thuram. La partita, giocata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, è stata caratterizzata dalla solidità difensiva dei nerazzurri e dalla perizia aerea del francese, che ha trovato due volte la rete su calcio d’angolo. PRIMO TEMPO L’ Inter parte forte sin dai primi minuti, con Pio Esposito che offre un assist a Calhanoglu per un tiro murato, seguito da un cross di Dimarco che termina tra le mani di Jaros. 🔗 Leggi su Internews24.com

In questa notizia si parla di: doppietta - thuram

Inter Torino LIVE 4-0: doppietta di un super Thuram, i nerazzurri calano il poker

Gol Thuram, l’attaccante scatenato: doppietta e 4-0 nerazzurro al 63? sul Torino – VIDEO

Inter-Torino 5-0, esordio da sogno per Chivu: doppietta di Thuram e San Siro in festa

5 - Quinta doppietta in #SerieA per Charles De Ketelaere, la prima dal 12 maggio 2024: dal suo arrivo all’Atalanta (nel 2023/24), solo Lautaro e Vlahovic (entrambi sei) hanno totalizzato più marcature multiple nel torneo (cinque, come Retegui e Thuram). Top. - X Vai su X

Il montenegrino, complice anche Sommer, decide allo scadere un pazzo derby d’Italia. In precedenza avevano segnato, Kelly, Calhanoglu (doppietta), i fratelli Thuram e Yildiz - facebook.com Vai su Facebook

La serie A torna sul campo da calcio: tutte le news della prima giornata di campionato; Serie A: Inter-Torino 5-0, tutto facile per i nerazzurri all'esordio stagionale. Udinese-Verona 1-1 - Inter-Torino 5-0, la sintesi della partita; Inter travolgente all’esordio: 5-0 al Torino, messaggio alle rivali scudetto.

L'Inter dilaga a San Siro contro il Toro: 5-0 e doppietta di Thuram - Senza Calhanoglu, Chivu lancia Sucic in mediana assieme a Barella, che è perno centrale, e Mkhitaryan, mentre davanti è confermata la Thu- Da ilgiorno.it