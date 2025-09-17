Doppia personalità massima versatilità | il bob coreano 2-in-1 è il taglio che si trasforma da corto a lungo e viceversa a seconda dello styling

B ob o non bob? In questo periodo di passaggio tra estate e autunno, su TikTok impazza un nuvo taglio di capelli che sta conquistato le chiome di creator orientali: è il bob coreano 2-in-1. Un taglio trasformista che consente di sfoggiare un bob elegante, che, in gesto, torna lungo: basta scioglierne una parte. Realizzato dunque dividendo la ciocca in due lunghezze, in profondità: «È il compromesso perfetto per chi ama cambiare look senza vincolarsi a un solo taglio capelli», spiega Nicola Gepponi, Salon Director di Toni&Guy Firenze. I 3 caschetti dell’estate 2025: Selena, Sofia e Cate riscrivono le regole del taglio corto X Leggi anche › Il taglio di capelli del rientro? Il “ripped bob”, il caschetto di fine estate Bob coreano: due tagli in uno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

