doppia curva anche marco ferdico ha deciso di collaborare con la giustizia

Dopo Andrea Beretta, anche Marco Ferdico ha scelto di collaborare con la magistratura. L’ex leader della Curva Nord interista, già condannato a otto anni nell’inchiesta della Dda di Milano, ha fornito nuove dichiarazioni che hanno consentito di riaprire un’indagine su una rapina armata avvenuta nel 2022 nel Cremonese, con un bottino di circa 120 mila euro. Davanti ai pm milanesi e agli inquirenti di Cremona Ferdico ha ammesso di avere avuto il ruolo di «basista» nell’aggressione a un conoscente facoltoso, avvenuta il 10 giugno a Ripalta Cremasca, quando la vittima fu attirata in trappola e picchiata con una pistola puntata in volto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

