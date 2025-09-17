Doppia Curva anche Marco Ferdico ha deciso di collaborare con la giustizia
Dopo Andrea Beretta, anche Marco Ferdico ha scelto di collaborare con la magistratura. L’ex leader della Curva Nord interista, già condannato a otto anni nell’inchiesta della Dda di Milano, ha fornito nuove dichiarazioni che hanno consentito di riaprire un’indagine su una rapina armata avvenuta nel 2022 nel Cremonese, con un bottino di circa 120 mila euro. Davanti ai pm milanesi e agli inquirenti di Cremona Ferdico ha ammesso di avere avuto il ruolo di «basista» nell’aggressione a un conoscente facoltoso, avvenuta il 10 giugno a Ripalta Cremasca, quando la vittima fu attirata in trappola e picchiata con una pistola puntata in volto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: doppia - curva
Inchiesta doppia curva, depositate le relazioni su Inter e Milan: le società bonificate dai legami con gli ultras
Inter e Milan dicono no agli ultrà violenti: vietato l’accesso allo stadio dopo l’inchiesta “Doppia curva”
Visnadi critico: «Doppia Curva, Inter parte civile? Scelta molto discutibile»
ANSA - Inchiesta 'Doppia Curva': dopo #Beretta, anche #Ferdico avrebbe deciso di collaborare con i magistrati - X Vai su X
Brutto incidente, ma senza gravi conseguenze per una donna di 25 anni che ieri sera, poco dopo le 22, si è ribaltata con la sua auto in via Bionde, dove la strada presenta una doppia curva stretta. Sul posto il Suem 118, i Vigili del Fuoco e due pattuglie della - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta Doppia Curva, le condanne: 10 anni a Lucci e Beretta, 8 a Ferdico; Processo Doppia Curva: 10 anni a Lucci e a Beretta. Ultras fuori da San Vittore; Condannati i capi ultras di Inter e Milan. Per il giudice la curva nerazzurra ha agevolato la 'ndrangheta.
L’ex capo ultrà Ferdico: “Io e D’Alessandro schiavi della cocaina, per averla rapinammo un uomo per 120mila euro” - Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, ha rivelato ai pm di essere stato ... fanpage.it scrive
Inchiesta Curva Nord, anche Marco Ferdico collabora con la giustizia: “Voglio chiudere i capitoli che mi riguardano" - L’ex capo ultrà interista già condannato a 8 anni nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano. Scrive msn.com