Doppia Curva anche Marco Ferdico ha deciso di collaborare con la giustizia

Lettera43.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Andrea Beretta, anche Marco Ferdico ha scelto di collaborare con la magistratura. L’ex leader della Curva Nord interista, già condannato a otto anni nell’inchiesta della Dda di Milano, ha fornito nuove dichiarazioni che hanno consentito di riaprire un’indagine su una rapina armata avvenuta nel 2022 nel Cremonese, con un bottino di circa 120 mila euro. Davanti ai pm milanesi e agli inquirenti di Cremona Ferdico ha ammesso di avere avuto il ruolo di «basista» nell’aggressione a un conoscente facoltoso, avvenuta il 10 giugno a Ripalta Cremasca, quando la vittima fu attirata in trappola e picchiata con una pistola puntata in volto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

doppia curva anche marco ferdico ha deciso di collaborare con la giustizia

© Lettera43.it - Doppia Curva, anche Marco Ferdico ha deciso di collaborare con la giustizia

In questa notizia si parla di: doppia - curva

Inchiesta doppia curva, depositate le relazioni su Inter e Milan: le società bonificate dai legami con gli ultras

Inter e Milan dicono no agli ultrà violenti: vietato l’accesso allo stadio dopo l’inchiesta “Doppia curva”

Visnadi critico: «Doppia Curva, Inter parte civile? Scelta molto discutibile»

Inchiesta Doppia Curva, le condanne: 10 anni a Lucci e Beretta, 8 a Ferdico; Processo Doppia Curva: 10 anni a Lucci e a Beretta. Ultras fuori da San Vittore; Condannati i capi ultras di Inter e Milan. Per il giudice la curva nerazzurra ha agevolato la 'ndrangheta.

doppia curva marco ferdicoL’ex capo ultrà Ferdico: “Io e D’Alessandro schiavi della cocaina, per averla rapinammo un uomo per 120mila euro” - Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, ha rivelato ai pm di essere stato ... fanpage.it scrive

doppia curva marco ferdicoInchiesta Curva Nord, anche Marco Ferdico collabora con la giustizia: “Voglio chiudere i capitoli che mi riguardano" - L’ex capo ultrà interista già condannato a 8 anni nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Doppia Curva Marco Ferdico