Doppia caduta massi in Costiera Amalfitana | intervengono i pompieri
Doppio intervento dei vigili del fuoco, la scorsa notte, per la caduta di massi sulla Strada Statale 163 Amalfitana, precisamente al km 45+700 a Cetara e al km 42+600 a Maiori. A pochi minuti uno dall'altro si sono verificati distacchi dalla parete rocciosa che fortunatamente non hanno coinvolto.
Genoa, doppia dimissione dopo una caduta: anziana resta paralizzata e muore, scatta la causa civile
Doppia caduta dai cestelli: muore operaio a Torino, grave un 27enne
Nella seconda settimana di settembre 2025 i noli del trasporto marittimo di container tra Cina ed Europa hanno proseguito la caduta a doppia cifra, mentre quelli tra Cina e Stati Uniti sono aumentati.
Doppia caduta al 2° giro Duello Alex-Marc in vetta LA GARA LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #CatalanGP
