Doppia caduta massi in Costiera Amalfitana | intervengono i pompieri

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio intervento dei vigili del fuoco, la scorsa notte, per la caduta di massi sulla Strada Statale 163 Amalfitana, precisamente al km 45+700 a Cetara e al km 42+600 a Maiori. A pochi minuti uno dall'altro si sono verificati distacchi dalla parete rocciosa che fortunatamente non hanno coinvolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doppia - caduta

