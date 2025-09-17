“La nave Drea, ex traghetto della compagnia Moby in attesa di bonifica per la presenza al suo interno di lastre di amianto, non può attraccare nel Porto di Taranto ”. La decisione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ( AdSP ) è arrivata intorno a mezzogiorno. Non è stata concessa né verrà concessa alcuna autorizzazione per l’attracco del mezzo presso le banchine del porto Jonico. E così Taranto, dopo aver temuto di doversi accollare questa emergenza ambientale, può tirare un sospiro di sollievo. “Le operazioni di bonifica – sottolinea l’AdSP – dovranno avvenire esclusivamente in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e ambiente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo Spalato e Crotone, la Drea respinta anche da Taranto: la storia (e i veleni) della nave fantasma che vaga nel Mediterraneo