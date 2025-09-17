Dopo Spalato e Crotone la Drea respinta anche da Taranto | la storia e i veleni della nave fantasma che vaga nel Mediterraneo
“La nave Drea, ex traghetto della compagnia Moby in attesa di bonifica per la presenza al suo interno di lastre di amianto, non può attraccare nel Porto di Taranto ”. La decisione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ( AdSP ) è arrivata intorno a mezzogiorno. Non è stata concessa né verrà concessa alcuna autorizzazione per l’attracco del mezzo presso le banchine del porto Jonico. E così Taranto, dopo aver temuto di doversi accollare questa emergenza ambientale, può tirare un sospiro di sollievo. “Le operazioni di bonifica – sottolinea l’AdSP – dovranno avvenire esclusivamente in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e ambiente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il traghetto fantasma respinto anche da Taranto; Taranto, il caso del traghetto Drea respinto da tre porti compreso quello pugliese; Taranto: si avvicina al porto la nave fantasma carica di amianto.
Il traghetto Drea lascia la Croazia dirigendosi verso Crotone - Il traghetto battente bandiera italiana Moby Drea – ceduto alla società Med Fuel di Messina – che ha lasciato Genova a luglio scorso, dopo che il proprietario ha assicurato alle Autorità italiane che ... Riporta ilnautilus.it
La rotta del rimorchiatore che trascina la Drea - da vesselfinder.com - La Drea doveva essere bonificata dall'amianto a Spalato, ma le autorità croate l'hanno allontanata. Secondo msn.com