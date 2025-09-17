Dopo le proteste Gualtieri fa marcia indietro sul black point di San Basilio | al vaglio modifiche
Qualcosa non sta funzionando nella gestione del traffico a San Basilio e così il sindaco Gualtieri e l'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, stanno pensando ad alcune modifiche per mitigare gli effetti per gli automobilisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
James Gunn indeciso se tagliare una scena controversa di Superman dopo le “proteste” dei membri del suo team
Castano Primo, dietrofront del Comune: nessun rincaro al nido Setti Carraro dopo le proteste delle famiglie
Dopo le proteste dei capi pm, il Csm rivede la circolare sulle procure
#TG2000 - #Nepal, nuova squadra di governo dopo proteste e morti #17settembre #NepalProtests #NepalGenZProtest #Khanal #SharmaOli #GenZ #censura #News #TV2000 @tg2000it
Proteste a Roma dopo l'ingresso dell'esercito israeliano a Gaza City. Gli studenti palestinesi chiedono a Tajani di isolare Israele
Piazza per l'Europa, protesta in Campidoglio contro Gualtieri: Dimissioni, vergogna Capitale; Dopo le proteste, a sorpresa riprendono gli scavi per lo stadio della Roma; Stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri dopo le proteste: Si farà, siamo in stato avanzato.
Dopo molte proteste la Corte suprema indiana ha cambiato idea sull’ordine di mettere in canile migliaia di cani randagi a Nuova Delhi - Dopo molte proteste degli abitanti e delle associazioni animaliste, la Corte suprema dell’India ha modificato un provvedimento sui cani randagi emesso due settimane fa, con cui aveva ordinato ... Da ilpost.it