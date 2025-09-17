Dopo la morte di Robert Redford Hollywood in lacrime | da Meryl Streep a Barbra Streisand i ricordi più belli

La notizia della morte di Robert Redford ha scatenato una valanga di tributi e messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e personalità di spicco dell’industria cinematografica internazionale. Il noto attore è stato anche fondatore del Sundance Film Festival, lasciando un’eredità profonda che va ben oltre lo schermo. Meryl Streep sottolinea che se n'è andato "uno dei leoni" del cinema e l'amica Barbra Streisand lo ricorda come "uno degli attori migliori di sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cambia la programmazione TV dopo la morte di Robert Redford: i suoi film in onda su Rai, Mediaset, Sky e La7D

