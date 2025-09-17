Dopo il taglio statale 167mila euro stanziati per gli affitti | un aiuto per oltre 100 famiglie

FASANO - L’amministrazione comunale di Fasano scende in campo per difendere il diritto alla casa dei suoi cittadini più vulnerabili, stanziando 166.950 euro per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti. L'iniziativa, già attuata lo scorso anno, si è resa necessaria dopo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dopo il taglio statale, 167mila euro stanziati per gli affitti: un aiuto per oltre 100 famiglie.

