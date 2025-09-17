Dopo 34 anni ergastolo al killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi | resta sconosciuto il movente

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 34 anni dall'omicidio è stato condannato all'ergastolo Umberto Pietrolungo: il 58enne è stato ritenuto dal tribunale di Vicenza il killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

