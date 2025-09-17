Donnarumma? Un crimine non prenderlo | l’ex stella spara a zero sulla scelta del club

L’ex stella del club non ha dubbi: la dirigenza ha commesso un grave errore a non puntare su Donnarumma quando era ancora disponibile. Iniziata ieri con i primi sei match della fase campionato, che hanno visto in campo anche la Juventus di Igor Tudor, la Champions League si prepara a mandare in scena, tra stasera e domani, gli altri 12 match tra cui anche quelli che vedranno impegnate Inter, Atalanta e Napoli. Formazione, quest’ultima, che domani sera sarà impegnata sul difficile campo del Manchester City al quale, lo scorso 2 settembre, si è legato l’azzurro Gianluigi Donnarumma. Subito titolare nel sentitissimo derby di Manchester, vinto 3-0 domenica pomeriggio, il classe ’99 sembra essersi già guadagnato un posto importante nel cuore dei tifosi dei Citizens. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

