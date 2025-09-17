Donnarumma siparietto con imbarazzo in conferenza stampa | Grazie per il tuo tempo

“Grazie per il tuo tempo”: alla conferenza di vigilia della Champions, Donnarumma protagonista di un siparietto. con imbarazzo Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City e, con i Citizens, è in attesa di esordire in Champions League in un match casalingo contro il Napoli. Il portiere della nazionale italiana ha definitivamente salutato il PSG e si presenta dunque da campione in carica, ma con una casacca diversa. Tra le schiere partenopee sarà una partita importante per Kevin De Bruyne, che ritroverà per la prima volta i suoi ex compagni di squadra, guarda caso, nel primo faccia a faccia dell’Europa che conta. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

