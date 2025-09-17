Donnarumma | Napoli cliente molto pericoloso so come lavora Conte
Le parole del nuovo portiere di Guardiola. Gianluigi Donnarumma, neo portiere del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del match di Champions contro il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: donnarumma - napoli
Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota
Stefano Tacconi: “Napoli da scudetto. Donnarumma? Non è il miglior portiere”
Donnarumma Inter, l’intervento di Di Napoli: «Tra i più forti al mondo, lo vedrei bene in nerazzurro, ma…»
Gianluigi Donnarumma ed il suo legame con il Napoli L'emozione di sfidare gli azzurri e la battuta sulla mamma Queste le sue parole in conferenza stampa #Donnarumma #SSCNapoli #CityNapoli - X Vai su X
Manchester City-Napoli: per Donnarumma è come un ritorno a casa Vincenzo Raiola, agente del portiere ex Psg, è intervenuto ai microfoni di “Radio CRC”, spiegando le emozioni provate dal suo assistito quando ha scoperto di dover affrontare il Napoli: “È f - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City, Donnarumma: Conosco bene il Napoli: potremo batterlo solo in un modo; Donnarumma sfiderà il Napoli: “Sono forti, ma il City vuole vincere la Champions”; Full, Family, Sports, Goal e MyClubPass, i piani e i prezzi.
Donnarumma, siparietto su Manchester City-Napoli: "Mia mamma un po' in difficoltà, spero che tiferà per me" - Il portiere dei Citizens ha risposto con puntualità e un pizzico di ironia alle domande dei cronisti prima della sfida Champions con gli azzurri ... Scrive corrieredellosport.it
Pagina 3 | Donnarumma contro il Napoli, in famiglia sono casi..."Non so se mia madre tiferà per me" - Le dichiarazioni del portiere del Manchester City alla vigilia della sfida di Champions League contro i partenopei ... Come scrive tuttosport.com