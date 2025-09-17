Donnarumma | L' addio al Psg? Non parlo

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Manchester City-Napoli, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League, Gianluigi Donnarumma ha detto la sua sull'addio al Psg e il suo approdo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

donnarumma l addio al psg non parlo

© Gazzetta.it - Donnarumma: "L'addio al Psg? Non parlo"

In questa notizia si parla di: donnarumma - addio

Mercato Inter, c’è Carnesecchi per la porta in caso di addio di Sommer! Lui il preferito dai nerazzurri: su Donnarumma e Ter Stegen…

Donnarumma vicino all'addio? Il Psg si cautela e stringe per Chevalier del Lilla

Donnarumma non rinnova, addio vicino: il PSG ha scelto il sostituto

Donnarumma: L'addio al Psg? Non parlo; Donnarumma: Non parlo del mio addio al Psg. Volevo solo il City; Donnarumma: La mia voglia era di venire qui al City. Non parlo dell'addio al Psg e di futuro.

donnarumma addio psg parloDonnarumma: "Dell'addio al PSG non parlo. Guardiola ha spinto per il mio arrivo" - Dopo l'esordio da sogno in Premier nel derby di Manchester, Gigio Donnarumma, da campione in carica, è pronto al debutto in Champions con la maglia del City nella sfida contro il Napoli e mette in gua ... Riporta msn.com

donnarumma addio psg parloDonnarumma fatto fuori dal Psg, ecco la verità: i due motivi del burrascoso addio - Il direttore sportivo del club parigino, Luis Campos, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla cessione del numero uno della Nazionale al Manchester City ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Addio Psg Parlo