Il portiere Gigio Donnarumma è intervenuto in conferenza stampa insieme al tecnico Pep Guardiola per presentare il match di Champions di domani tra Manchester City e Napoli. La conferenza di Donnarumma alla vigilia di Manchester City-Napoli. Quanto si è goduto l’esordio? L’abbiamo vista esultare molto attivamente ai gol. «E’ una mia esultanza, mi piace esultare come se fosse un gol. Quando segniamo, segna tutta la squadra, mi piace esultare pur senza farmi 100 metri per andare dall’altra parte del campo.» Guardiola dice che sei un portiere top e che potresti restare qua molti anni. «Ringrazio il mister, per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui che ha scritto la storia del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Donnarumma: «Contro il Napoli sarà una gara difficile soprattutto per la preparazione di Conte»