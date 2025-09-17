Donna di 37 anni trovata morta in casa ad Ascoli indagini in corso

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli Piceno, 17 settembre 2025 - Tragedia questa mattina in centro ad Ascoli. Una donna di 37 anni è stata trovata morta in casa in via Nicolò IV. A dare l'allarme sarebbe stata una persona che era con lei nell'appartamento in quel momento. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire all'esatta causa del decesso e ricostruire quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

donna di 37 anni trovata morta in casa ad ascoli indagini in corso

© Ilrestodelcarlino.it - Donna di 37 anni trovata morta in casa ad Ascoli, indagini in corso

In questa notizia si parla di: donna - anni

I danni del falso medico estetico, nei guai una donna di 30 anni. “Mai risparmiare con la salute”

Auto nel burrone, donna muore a 56 anni. Comunità sconvolta, chi era la vittima

Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

Donna di 37 anni trovata morta in casa ad Ascoli, indagini in corso; Trovata in casa senza vita a soli 37 anni; Michela Gerardi e il malore improvviso, trovata morta in casa dalla mamma a 37 anni: era un'infermiera del 118.

Donna trovata morta nel Salernitano, fermato l'ex compagno: indagini sul femminicidio - Tragedia domestica nel Salernitano: donna di 47 anni trovata morta in casa, l'ex compagno arrestato dopo ore di fuga. Da notizie.it

San Benedetto, choc in spiaggia: donna di 55 anni trovata morta su un lettino, era scomparsa da ieri sera - È stato scoperto questa mattina, su un lettino di uno stabilimento balneare di Porto d'Ascoli a San Benedetto, il cadavere di una donna ... corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Donna 37 Anni Trovata