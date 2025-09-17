Donna di 37 anni trovata morta in casa ad Ascoli indagini in corso
Ascoli Piceno, 17 settembre 2025 - Tragedia questa mattina in centro ad Ascoli. Una donna di 37 anni è stata trovata morta in casa in via Nicolò IV. A dare l'allarme sarebbe stata una persona che era con lei nell'appartamento in quel momento. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire all'esatta causa del decesso e ricostruire quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
