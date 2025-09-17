Donna di 37 anni trovata impiccata in casa ad Ascoli | si attendono i risultati dell'ispezione cadaverica

Una donna di 37 anni è stata trovata impiccata nella sua abitazione nel centro di Ascoli Piceno nella mattinata di mercoledì 17 settembre. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Raccolta la testimonianza del compagno che ha lanciato l'allarme, si attendono i risultati della ricognizione cadaverica. 🔗 Leggi su Fanpage.it