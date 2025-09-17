Donazione sangue raccolta straordinaria nel nome di Livatino | l' appello di Avis
In occasione della memoria del Giudice Rosario Livatino, la sede Avis Comunale di Messina rimarrà eccezionalmente aperta domenica 21 settembre per una giornata di donazione straordinaria di sangue.“Rosario Livatino, magistrato siciliano, venne assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990 a soli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: donazione - sangue
West Nile, test per il virus o stop alla donazione di sangue anche nel Padovano
Continua la solidarietà dei magistrati brindisini: nuova giornata di donazione sangue in tribunale
Donazione del sangue, in campo i campioni dello sport
Permesso per donazione sangue: quali sono i miei diritti? - https://laleggepertutti.it/737765_permesso-per-donazione-sangue-quali-sono-i-miei-diritti… - #DonazioneSangue #Permessi - X Vai su X
Domenica 21 Settembre – Donazione Straordinaria di Sangue Hai il potere di salvare una vita! E lo puoi fare in meno di un’ora. Quando: Domenica 21 Settembre Dove: Unità di raccolta, via Largo Don Uva Orario: dalle 8:00 alle 11:00 L’estate è fi - facebook.com Vai su Facebook
Donazione sangue, raccolta straordinaria nel nome di Livatino: l'appello di Avis; Giornata in memoria del giudice Livatino: donazione di sangue al Piemonte; DONATORINATI, RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE A LATINA.
Messina, raccolta di sangue straordinaria all’ospedale Piemonte - In occasione della giornata in memoria del giudice Rosario Livatino istituita dal Presidente della Giunta Regionale, On. Secondo strettoweb.com
Raccolta sangue straordinaria nel Policlinico a Palermo - Domenica 21 settembre, l'Unità di Medicina trasfusionale del Policlinico "Paolo Giaccone", in via straordinaria, sarà aperta dalle ore 8 alle 13 a tutti coloro che vorranno donare il sangue. Da ansa.it