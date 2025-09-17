Donazione sangue raccolta straordinaria nel nome di Livatino | l' appello di Avis

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della memoria del Giudice Rosario Livatino, la sede Avis Comunale di Messina rimarrà eccezionalmente aperta domenica 21 settembre per una giornata di donazione straordinaria di sangue.“Rosario Livatino, magistrato siciliano, venne assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990 a soli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

