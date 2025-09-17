Donald Trump rompe il protocollo con Kate Middleton | il complimento che sorprende
Donald Trump torna a far parlare di sé durante la visita di Stato a Windsor. Un incontro solenne, ma anche fuori dagli schemi, segna il nuovo capitolo dei rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito. Atterrato con il Marine One nei giardini della tenuta reale, l’ex presidente statunitense viene accolto da re Carlo e dal principe di Galles. Il primo scambio avviene davanti al Castello di Windsor, dove la formalità istituzionale lascia presto spazio a un gesto inatteso di Trump, capace di rompere la rigidità del protocollo reale. Un incontro tra consorti fuori dal comune. Mentre i leader si confrontano, la regina Camilla, la principessa Kate e la first lady Melania Trump si ritrovano in un gruppo a parte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
askanews. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la mano sulla schiena di re Carlo III, violando il protocollo reale, mentre arrivano e lasciano la cerimonia militare "Beating Retreat" sul prato orientale del castello di Windsor. - facebook.com Vai su Facebook
La rimozione arriva dopo l'omicidio di Charlie Kirk e le accuse di Donald Trump alla sinistra. Il documento cancellato riportava che il "numero di attacchi di estrema destra continua a superare tutti gli altri tipi di terrorismo e di estremismo" violento - X Vai su X
Incontro Putin-Trump in Alaska, tutti gli imprevisti del summit; Da Melania Trump a Giorgia Meloni, il dress code rispettato dai leader al funerale di Papa Francesco; Anchorage, Trump e Putin rompono il protocollo e salgono sulla limousine Usa insieme.
Trump infrange il protocollo reale: la frase a Kate Middleton davanti a William - Donald Trump infrange il protocollo reale con Kate Middleton: la frase pronunciata durante la visita ufficiale a Windsor con re Carlo. Da newsmondo.it
Trump mette la mano sulla schiena di Carlo III e infrange protocollo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la mano sulla schiena di re Carlo III, violando il protocollo ... Scrive stream24.ilsole24ore.com