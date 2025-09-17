Donald Trump in visita di Stato nel Regno Unito | oggi l’incontro con re Carlo e la regina Camilla
La visita ufficiale di Donald Trump nel Regno Unito è entrata nel vivo. L’ Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti e la first lady Melania Trump è atterrato ieri sera all’aeroporto londinese di Stansted Airport, segnando l’inizio di un’agenda fitta di impegni politici e istituzionali. Ricevimento al Castello di Windsor. Nella giornata di oggi, Trump e la moglie saranno accolti al Castello di Windsor (dove ieri sera è stata proiettata in forma di protesta una foto del tycoon assieme ad Epstein ) dal re Carlo e dalla regina Camilla. Si tratta di un momento significativo per i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito, con Londra che conferma la sua centralità come alleato storico di Washington. 🔗 Leggi su Lapresse.it
