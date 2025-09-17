Donald Trump a Windsor Carlo III lo accoglie come un re | Il sovrano inglese elogia l' impegno personale del presidente Usa per la pace
Il leader della Casa Bianca a Londra con Melania per la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Al banchetto di Stato 160 invitati. Il tycoon: "Essere qui uno dei più grandi onori della mia vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
askanews. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la mano sulla schiena di re Carlo III, violando il protocollo reale, mentre arrivano e lasciano la cerimonia militare "Beating Retreat" sul prato orientale del castello di Windsor. - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo in prima linea diplomatica: Trump accolto a Windsor tra sorrisi e investimenti - La seconda visita di Stato del presidente Usa nel Regno Unito rinsalda la “special relationship” con Londra. Scrive ilgiornale.it
Trump a Londra, 160 invitati alla cena di Re Carlo (da Murdoch a Tim Cook). Kate a sinistra del tycoon, Melania vicino William - Sono 160 gli invitati al sontuoso banchetto di Stato offerto stasera al castello di Windsor da re Carlo III e dalla regina Camilla in onore del presidente Donald Trump, a conclusione della ... Segnala msn.com