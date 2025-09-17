Donald Trump a un passo dalla tragedia | Air Force One sfiora aereo di linea choc a Long Island

Attimi di allarme e terrore sui cieli sopra Long Island, dove un aereo passeggeri della Spirit Airlines si è pericolosamente avvicinato all’Air Force One con a bordo il presidente Donald Trump. L’episodio, avvenuto lunedì ma emerso soltanto nelle ultime ore, ha richiesto un intervento immediato dei controllori di volo e ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza del traffico aereo statunitense. Secondo la ricostruzione della Federal Aviation Administration (FAA), l’incidente si è verificato durante la salita del volo Spirit 1300, partito da Fort Lauderdale e diretto a Boston. In quegli stessi minuti, l’aereo presidenziale lasciava lo spazio aereo americano per dirigersi verso il Regno Unito, dove Trump era atteso per un viaggio ufficiale (oggi, mercoledì 17 settembre, il colossale benvenuto al presidente Usa organizzato da Re Carlo III). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

