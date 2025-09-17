Donald Trump a un passo dalla tragedia | Air Force One sfiora aereo di linea choc a Long Island
Attimi di allarme e terrore sui cieli sopra Long Island, dove un aereo passeggeri della Spirit Airlines si è pericolosamente avvicinato all’Air Force One con a bordo il presidente Donald Trump. L’episodio, avvenuto lunedì ma emerso soltanto nelle ultime ore, ha richiesto un intervento immediato dei controllori di volo e ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza del traffico aereo statunitense. Secondo la ricostruzione della Federal Aviation Administration (FAA), l’incidente si è verificato durante la salita del volo Spirit 1300, partito da Fort Lauderdale e diretto a Boston. In quegli stessi minuti, l’aereo presidenziale lasciava lo spazio aereo americano per dirigersi verso il Regno Unito, dove Trump era atteso per un viaggio ufficiale (oggi, mercoledì 17 settembre, il colossale benvenuto al presidente Usa organizzato da Re Carlo III). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
(./.) Il taglio dei tassi è il primo da gennaio ed era invocato da Donald Trump che aveva iniziato una guerra personale contro la #Fed, criticando più volte il chair J. Powell etichettato 'Mr. "Troppo Tardi". (2/2) @RSIInfo_ - X Vai su X
askanews. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la mano sulla schiena di re Carlo III, violando il protocollo reale, mentre arrivano e lasciano la cerimonia militare "Beating Retreat" sul prato orientale del castello di Windsor. - facebook.com Vai su Facebook
Percival Everett sull'omicidio di Charlie Kirk: «Servirebbe un passo indietro, invece il presidente Trump sta cavalcando questa tragedia»; Meloni e Trump e la nostalgia per le Br; Everett: «Servirebbe un passo indietro, invece Trump sta cavalcando questa tragedia».
Percival Everett sull'omicidio di Charlie Kirk: «Servirebbe un passo indietro, invece il presidente Trump sta cavalcando questa tragedia» - Ciò che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, sicuramente anche nei prossimi mesi, lo confermano sia la cronaca che le parole del premio Pulitzer Percival Everett: «La destra americana continuerà a ... Secondo msn.com
Donald Trump atterra nel Regno Unito, come ha evitato di ripetere l'errore della Regina: cosa afferma l'esperta di linguaggio del corpo - Un dettaglio apparentemente banale ha svelato la strategia comunicativa del presidente al suo arrivo nel Regno Unito. Segnala supereva.it