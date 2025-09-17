Donald e Melania Trump accolti da Re Carlo e Camilla a Windsor Castle
Windsor (Inghilterra), 17 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump e la moglie Melania sono atterrati in elicottero all'eliporto del Castello di Windsor dove sono stati ricevuti da William e Kate. I Principi del Galles hanno poi accompagnato il presidente americano e la First Lady fino alla Victoria House dove sono stati accolti da Re Carlo e dalla Regina Camilla. I sei hanno poi preso parte a una processione in carrozza attraverso i giardini di Windsor verso il castello, passando attraverso la Porta di Giorgio IV. Le carrozze arriveranno poi al Quadrangle del Castello di Windsor, dove una guardia d'onore dell'esercito britannico sarà pronta per l'ispezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
