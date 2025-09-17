Donald e Melania Trump a Windsor visita alla Cappella di San Giorgio

Donald e Melania Trump visitano la St George’s Chapel del Castello di Windsor, nella prima giornata della visita di Stato nel Regno Unito del presidente americano con la first lady. Sono stati accolti dal decano di Windsor, il reverendo Christopher Cocksworth, poi hanno assistito a un’esibizione dei coristi nella navata. Lontano dalle telecamere, il presidente Usa ha deposto in privato una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta II. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

