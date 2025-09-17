Don Giovanni Nervo partita la richiesta di avviare la causa di beatificazione e canonizzazione

Porta la data di martedì 9 settembre l'editto, firmato dal vescovo monsignor Claudio Cipolla e dalla dottoressa Sara Ruffato, cancelliere vescovile, con cui si annuncia alla comunità ecclesiale la richiesta , da parte del postulatore – il diacono Francesco Armenti – di avviare la Causa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Codogno per Solagna – sulle tracce di Don Giovanni Nervo #codogno #solagna #pellegrinaggio #dongiovanninervo Sabato 20 settembre 2025 dalle ore 10:00 in Piazza XX Settembre a Codogno - pellegrinaggio a Casalpusterlengo Info: https://comune.codo - facebook.com Vai su Facebook

Don Giovanni Nervo. Pubblicato l’Editto che annuncia la richiesta di avviare la Causa di beatificazione e canonizzazione e la raccolta di documentazione - «Nel corso degli anni, dopo la sua morte – si legge nell’editto – si radicò sempre più la convinzione, tra quanti lo conobbero, che don Giovanni era un cristiano autentico, un prete vero, un testimone ... Da difesapopolo.it