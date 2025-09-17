Don Carlos le ragazze e l' iban del piacere | sgomitata un' associazione di colombiani
Sgominata un'organizzazione colombiana dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di droga. I carabinieri hanno fermato 11 colombiani, accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento transnazionale, induzione e sfruttamento della prostituzione nonché spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine è andata avanti da aprile ad agosto scorsi. Gli indagati, secondo i pm, avevano messo a punto un collaudato sistema di reclutamento di giovanissime connazionali che, dalla Colombia, venivano fatte giungere in Italia con la prospettiva di facili guadagni, per poi essere subito avviate alla prostituzione, con l'onere di ripagare le spese sostenute dall'organizzazione per il loro viaggio, il vitto e l'alloggio in «case-dormitorio» disseminate nel quadrante est della Capitale, rifornendole di stupefacenti da smerciare ai clienti che ne facessero richiesta e traendo diretto vantaggio economico dalla loro attività di meretricio e dalla cessione delle sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: carlos - ragazze
Kyrgios: “Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz, a Carlos piacciono le ragazze”
Kyrgios: “Alcaraz-Sinner? A Carlos piacciono molto le ragazze, prendo Jannik”
La 'Central' della prostituzione: gli affari romani di don Carlos fra droga e "ragazze schiave" https://ift.tt/gk7OSxW - X Vai su X
Primo giorno di scuola – Benvenuti al Carlo Levi Ragazze e ragazzi, oggi inizia un percorso nuovo. Entrate in una scuola che vi accoglie con attenzione e rispetto…. - facebook.com Vai su Facebook
Roma, arrestato «Don Carlos»: il boss colombiano costringeva le ragazze a prostituirsi e fare uso di droghe; Donne costrette a prostituirsi e a ingoiare cocaina a Roma, 11 arresti: in manette anche il boss Don Carlos; Don Carlos, la cocaina rosa, la tratta colombiana e le schiave del sesso a domicilio: 11 arresti a Roma.
Roma, arrestato «Don Carlos»: il boss colombiano costringeva le ragazze a prostituirsi e fare uso di droghe - Sono 11 le persone arrestate nell'operazione messa a segno tra la periferia est della Capitale e Napoli dai carabinieri, coordinata dalla procura. Segnala roma.corriere.it
La 'Central' della prostituzione: gli affari romani di don Carlos fra droga e "ragazze schiave" - Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito un giro di sesso a pagamento a domicilio da Bogotà alla Capitale. Si legge su romatoday.it