Domani l’ultimo saluto ad Alessandra Marinelli scomparsa a soli 46 anni Lutto per tutta la comunità di Alatri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Alatri è in lutto per la scomparsa di Alessandra Marinelli, venuta a mancare all’età di soli 46 anni all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove era ricoverata. La donna, residente nella contrada Monte San Marino, aveva festeggiato il compleanno appena tre giorni prima, il 13 settembre. Una vita piena di energia e passione. Chi la conosceva la descrive come una persona solare, disponibile e amata da tutti. Alessandra aveva una grande passione per la musica e faceva parte con orgoglio della Banda Musicale di Alatri, che la ricorda per l’entusiasmo e l’impegno con cui partecipava alle attività. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: domani - ultimo
L’ultimo giorno di Giovanni Malagò alla guida del Coni, domani le elezioni per il nuovo presidente – Fotogallery
Morto in moto, l’abbraccio di S.Leolino. Domani l’ultimo saluto a Lorenzo
L’ultimo saluto a Diego: domani i funerali a Foglianise
ultimo appuntamento estivo con "Alla scoperta del leudo" domani mercoledì 17 settembre alle ore 16.30, per conoscere le testimonianze di una lunga storia legata al mare e alla navigazione e i segreti dell'ultimo leudo navigante in Liguria, che quest'anno - facebook.com Vai su Facebook
Domani ultimo concerto lirico-sinfonico con il tenore Sergey Romanovsky. Direttore Asier Eguskitza Orchestra Sinfonica G. Rossini Musiche di de Arriaga, Mozart, Meyerbeer, Rossini, Verdi, Cajkovskij, Rimskij-Korsakov 21 agosto, ore 15.30, Teatro Ross - X Vai su X
Domani l’ultimo saluto al 16enne: "Manuel non sapeva impennare" - Si svolgeranno domani i funerali di Manuel Budini, il ragazzino di 16 anni deceduto martedì, in seguito alle gravi ferite riportate nel tragico incidente accaduto sabato scorso nell’area artigianale ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Diocesi: Fossano, domani in cattedrale i funerali di Alessandra Balocco - Saranno celebrati domani, mercoledì 6 agosto alle 16, nella cattedrale di Fossano, i funerali di Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegato dell’omonima industria dolciaria, morta ieri ... Secondo agensir.it