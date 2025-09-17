Domani l’ultimo saluto ad Alessandra Marinelli scomparsa a soli 46 anni Lutto per tutta la comunità di Alatri

Alatri è in lutto per la scomparsa di Alessandra Marinelli, venuta a mancare all'età di soli 46 anni all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove era ricoverata. La donna, residente nella contrada Monte San Marino, aveva festeggiato il compleanno appena tre giorni prima, il 13 settembre. Una vita piena di energia e passione. Chi la conosceva la descrive come una persona solare, disponibile e amata da tutti. Alessandra aveva una grande passione per la musica e faceva parte con orgoglio della Banda Musicale di Alatri, che la ricorda per l'entusiasmo e l'impegno con cui partecipava alle attività.

