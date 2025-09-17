Dodicenne abusata e filmata indagato un altro minore | avrebbe girato un video con la vittima

C’è un terzo indagato nell’inchiesta sulla 12enne di Sulmona che sarebbe stata abusata, filmata e minacciata di diffusione dei video sui social. Si tratta di un 17enne che, secondo gli inquirenti, sarebbe l’autore del video che immortala la giovane vittima. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

