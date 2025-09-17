Divieto di smartphone a scuola | i social rispondono con ironia e trovate creative

Una scrivania piena di telefoni dismessi. Una ragazza li dispone uno dopo l’altro, quasi fossero oggetti d’antiquariato. Un’altra si volta verso la finestra e alza lo sguardo: “ Quando ti ricordi che per sapere l’ora devi chiedere al bidello ”. Un ragazzo dà istruzioni precise su come passare il tempo in classe senza dispositivi. Poi c’è un padre che si inventa un panino con una sorpresa nascosta all’interno: “ tranquilla, dentro ci ho messo il vecchio Nokia ”. È questo il tono che stanno prendendo molti contenuti condivisi in queste settimane sui social. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: divieto - smartphone

