Divieto cellulare a scuola | quali sanzioni prevedono i regolamenti Dal voto in condotta alla denuncia e sospensione fino a 15 giorni

Con l’avvio dell’anno scolastico 202526 è entrato pienamente in vigore il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in classe, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 e dalla nota n. 5274 dell’11 luglio 2024. Le scuole, in base al principio di autonomia, definiscono le misure organizzative per assicurare il rispetto del divieto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

