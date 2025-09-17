Disney Universal e Warner Bros Discovery contro l’IA cinese di MiniMax

Disney , Universal e Warner Bros . Discovery ancora una volta uniti contro l’ uso improprio dell’IA. Le tre case di produzione hollywoodiane hanno fatto causa a MiniMax , azienda di intelligenza artificiale cinese , per violazione di copyright. Poche settimane fa avevano deciso di portare invece in tribunale Midjourney. L’accusa è sempre la stessa: aver edificato il proprio business saccheggiando la proprietà intellettuale degli studios, consentendo agli utenti di generare personaggi e scene di film e serie tv protetti dal diritto d’autore con un semplice prompt testuale. Dito puntato contro il servizio Hailuo AI, che la stessa società con sede a Shanghai pubblicizza come «uno studio di Hollywood tascabile» sfruttando immagini IA di supereroi Marvel o personaggi di Star Wars come Darth Vader. 🔗 Leggi su Lettera43.it

