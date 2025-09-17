Discariche abusive e regole sulla differenziata non rispettate urge la linea dura
Sembra quasi una lotta contro i mulini a vento quella che il Comune porta avanti ormai da anni. Gli avversari sono tanti, più precisamente quei messinesi che alimentano ogni giorno discariche abusive sempre negli stessi punti o non seguono le regole sulla raccolta differenziata. Una situazione a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: discariche - abusive
Messina e le troppe discariche abusive, con il caldo aumentano i rischi
Tivoli Terme. Proseguono le operazioni dei Carabinieri sui controlli alle discariche abusive in località Cesurni. Sequestrata un’area di 700 mq.
Rifiuti in fiamme e fumo nero: "Discariche abusive segnalate ma Comune non è intervenuto"
Fuoco e paura ieri nel tardo pomeriggio alla Stazione Centrale di Palermo. In fiamme i box in lamiera abbandonati da mesi e diventati discariche abusive. Adesso toccherà smontare le tettoie in amianto e bonificare l'area. Il servizio di Anna Cane Interviste: Ant - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Discariche abusive e rifiuti conferiti male, parte la linea dura della MessinaServizi; Hanno creato delle discariche abusive, sanzionati due condomini: dovranno pagare la pulizia; Rifiuti, l’impegno dell’amministrazione per migliorare la raccolta differenziata.
Emergenza discariche abusive a Bari. Periferie “soffocate” dai rifiuti. L’assessore: «Danno per la città» - Il Comune di Bari promette il pugno di ferro contro gli incivili dei rifiuti, ma la “guerra” si sta rivelando più ardua del previsto. Secondo quotidianodipuglia.it
Canavese sommerso dai rifiuti: nuove discariche abusive, Legambiente denuncia - Cumuli di rifiuti abbandonati, sacchi neri e verdi riversati lungo i bordi delle strade, calcinacci e materiale da cantiere, persino sacchi pieni di sostanze schiumose che sembrano scarti industriali. Come scrive giornalelavoce.it