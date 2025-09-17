Discarica abusiva sequestrata dai carabinieri a Mondragone
Tempo di lettura: < 1 minuto Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Mondragone nella località Pescopagano. I militari sono intervenuti lungo il margine di una strada, via Lista, dove su una superficie di circa 100 metri quadrati erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere: frigoriferi fuori uso, pneumatici, materassi, divani, parti di arredi domestici e scarti da demolizioni edili, tutti cumuli accatastati senza alcun controllo, in violazione delle norme ambientali e con gravi rischi per la salute pubblica e l’ambiente. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno quindi proceduto al sequestro dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
