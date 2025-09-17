Discarica abusiva scoperta a Mondragone | area sequestrata dai carabinieri

Puntomagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrata un’area di 100 metri quadrati colma di rifiuti speciali e ingombranti. La custodia affidata al sindaco di Mondragone. Indagini in corso sul traffico illecito legato alle ecomafie.. CASERTA, 17 settembre 2025 – Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nella località Pescopagano, lungo via Lista. L’area, di circa 100 metri quadrati, era diventata un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti, con gravi rischi per la salute pubblica e per l’ambiente. Sul posto i militari hanno rinvenuto frigoriferi dismessi, pneumatici, materassi, divani, pezzi di arredo domestico e scarti di lavorazioni edili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: discarica - abusiva

Ciserano, capannone trasformato in discarica abusiva: scattano sequestro e denunce

Piombino, accumula rifiuti speciali in un terreno in affitto trasformato in discarica abusiva: denunciato sessantenne

Scoperta maxi discarica abusiva a Zibido: 50 bidoni di cibo scaduto a due passi dal laghetto

Mondragone. Scoperta maxi discarica abusiva. Intervengono i Carabinieri; Terra dei fuochi, scoperta maxi discarica abusiva a Mondragone; Le Guardie WWF scoprono una discarica abusiva in Campania.

discarica abusiva scoperta mondragoneMondragone: sequestrata discarica abusiva di 100 metri quadrati - La custodia giudiziaria è stata affidata al sindaco del comune casertano ... Secondo rainews.it

discarica abusiva scoperta mondragoneDiscarica abusiva sequestrata dai carabinieri a Mondragone - Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Mondragone (Caserta), nella località Pescopagano. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Discarica Abusiva Scoperta Mondragone