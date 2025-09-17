Discarica abusiva scoperta a Mondragone | area sequestrata dai carabinieri

Sequestrata un’area di 100 metri quadrati colma di rifiuti speciali e ingombranti. La custodia affidata al sindaco di Mondragone. Indagini in corso sul traffico illecito legato alle ecomafie.. CASERTA, 17 settembre 2025 – Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nella località Pescopagano, lungo via Lista. L’area, di circa 100 metri quadrati, era diventata un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti, con gravi rischi per la salute pubblica e per l’ambiente. Sul posto i militari hanno rinvenuto frigoriferi dismessi, pneumatici, materassi, divani, pezzi di arredo domestico e scarti di lavorazioni edili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it