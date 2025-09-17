Direttori sul podio sognando la Filarmonica dei Navigli
Sono circa settanta i partecipanti, in gran parte provenienti da Cina e Giappone ma con rappresentanze anche da altri Paesi europei ed extraeuropei, alla seconda edizione del Concorso internazionale di direzione d’orchestra "Hans Swarowsky", che ha preso il via ieri e proseguirà fino a venerdì a Zibido San Giacomo. La manifestazione - patrocinata, tra gli altri, da Regione Lombardia - si distingue nel panorama internazionale non solo per la qualità dei musicisti coinvolti, ma anche per la formula innovativa adottata. A differenza della maggior parte dei concorsi tradizionali, che prevedono tre prove, quello di Zibido ne offre ben cinque, offrendo ai candidati un’occasione preziosa e particolarmente formativa: cimentarsi con una vera compagine orchestrale sin dalla fase iniziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
