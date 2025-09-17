DIRETTA | Manchester City-Napoli la conferenza di Conte | seguila live
Le parole di mister Antonio Conte da Manchester, alla vigilia dell’esordio in Champions con il suo Napoli: segui la conferenza in diretta testuale Il Manchester City ospita i Campioni d’Italia alla prima giornata di Champions League. Antonio Conte presenta la sfida in conferenza stampa, con una sola vera defezione: Amir Rrahmani. Il centrale del Napoli non giocherà la sfida per via dell’infortunio e proverà a rientrare in vista della gara contro il Pisa o direttamente contro il Milan. Antonio Conte parla in conferenza alla vigilia di Manchester City-Napoli (LaPresse) Calciomercato.it Pochi dubbi di formazione, specialmente a centrocampo, dove sarà confermato in toto il quintetto utilizzato a Firenze con i Big Four e Politano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
