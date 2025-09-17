DIRETTA Champions League Ajax-Inter e PSG-Atalanta | partiti! LIVE

Calciomercato.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite d’esordio delle squadre italiane Mercoledì a tinte nerazzurre nella prima giornata della fase campionato della  Champions League. Dopo Juve-Borussia e City-Napoli di ieri, oggi è il turno di  Atalanta  e  Inter, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Paris Saint-Germain  e contro l’ Ajax. Due sfide molto importanti, soprattutto per i nerazzurri di Milano. DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la clamorosa sconfitta per 3-4 in casa della Juventus, infatti, Cristian  Chivu  è finito sulla graticola e la sfida contro la sua ex squadra da calciatore assume già i connotati di appuntamento decisivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta champions league ajax inter e psg atalanta partiti live

© Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: partiti! LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - champions

UEFA, adesso è ufficiale: cambia la fase a eliminazione diretta della Champions League! Tutte le novità

Champions League, una novità nella fase ad eliminazione diretta!

Regolamento UEFA, cambia la fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League! Ecco le due novità per la stagione 2025/26 che interessano anche alla Juventus

Ajax-Inter LIVE; Ajax-Inter diretta Champions League: segui l'esordio nei nerazzurri live; Champions League, oggi Ajax-Inter e Psg-Atalanta - Le partite in diretta.

diretta champions league ajaxAjax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

diretta champions league ajaxAjax-Inter diretta Champions League: segui l'esordio nei nerazzurri live - Dopo la finale raggiunta nell'ultima edizione, Lautaro Martinez e compagno ricominciano il proprio cammino in Europa dall'Olanda: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Champions League Ajax