DIRETTA Champions League Ajax-Inter e PSG-Atalanta | le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite d’esordio delle squadre italiane Mercoledì a tinte nerazzurre nella prima giornata della fase campionato della  Champions League. Dopo Juve-Borussia e City-Napoli di ieri, oggi è il turno di  Atalanta  e  Inter, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Paris Saint-Germain  e contro l’ Ajax. Due sfide molto importanti, soprattutto per i nerazzurri di Milano. DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la clamorosa sconfitta per 3-4 in casa della Juventus, infatti, Cristian  Chivu  è finito sulla graticola e la sfida contro la sua ex squadra da calciatore assume già i connotati di appuntamento decisivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta champions league ajax inter e psg atalanta le formazioni ufficiali live

© Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: le formazioni ufficiali LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - champions

UEFA, adesso è ufficiale: cambia la fase a eliminazione diretta della Champions League! Tutte le novità

Champions League, una novità nella fase ad eliminazione diretta!

Regolamento UEFA, cambia la fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League! Ecco le due novità per la stagione 2025/26 che interessano anche alla Juventus

Ajax-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Ajax-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Segui Ajax-Inter: dove vederla, formazioni e quote.

diretta champions league ajaxInter-Ajax oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming - Stasera i nerazzurri di Chivu debuttano in Champions League contro gli olandesi: orario fischio d’inizio alla e canale, in chiaro Liverpool- Scrive libero.it

Ajax-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa sia ad avere giocato che ad allenare l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Champions League Ajax