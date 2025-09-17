DIRETTA Champions League Ajax-Inter e PSG-Atalanta | le formazioni ufficiali LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite d’esordio delle squadre italiane Mercoledì a tinte nerazzurre nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Dopo Juve-Borussia e City-Napoli di ieri, oggi è il turno di Atalanta e Inter, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Paris Saint-Germain e contro l’ Ajax. Due sfide molto importanti, soprattutto per i nerazzurri di Milano. DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la clamorosa sconfitta per 3-4 in casa della Juventus, infatti, Cristian Chivu è finito sulla graticola e la sfida contro la sua ex squadra da calciatore assume già i connotati di appuntamento decisivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Ajax-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa sia ad avere giocato che ad allenare l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Segnala sport.sky.it