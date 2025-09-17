DIRETTA Champions League Ajax-Inter 0-1 e PSG-Atalanta 2-0 | sblocca Thuram! LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite d’esordio delle squadre italiane Mercoledì a tinte nerazzurre nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Dopo Juve-Borussia e City-Napoli di ieri, oggi è il turno di Atalanta e Inter, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Paris Saint-Germain e contro l’ Ajax. Due sfide molto importanti, soprattutto per i nerazzurri di Milano. DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la clamorosa sconfitta per 3-4 in casa della Juventus, infatti, Cristian Chivu è finito sulla graticola e la sfida contro la sua ex squadra da calciatore assume già i connotati di appuntamento decisivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - champions
UEFA, adesso è ufficiale: cambia la fase a eliminazione diretta della Champions League! Tutte le novità
Champions League, una novità nella fase ad eliminazione diretta!
Regolamento UEFA, cambia la fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League! Ecco le due novità per la stagione 2025/26 che interessano anche alla Juventus
#Champions 2025/26 Diretta Esclusiva @SkySport e @NOWTV_It 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti https://digital-news.it/news/sky-italia/53544/champions-2025-26-diretta-esclusiva-sky-e-now-1a-giornata-palinsesto-e-telecronisti… #SkySport #SkyUC - X Vai su X
! Atlético Madrid ? Champions League - 1a Giornata Anfield Ore 21:00 Diretta TV su Sky Sport Calcio (253) Diretta post-partita al fischio finale su Facebook e YouTube #LIVATM | #OLSCItaly | olscitaly.com - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter diretta Champions League: segui l'esordio nei nerazzurri live; LIVE Alle 21 Ajax-Inter: Chivu sceglie Sucic e Pio Esposito, c'è l'ex Klaassen; Ajax-Inter LIVE.
Ajax-Inter, il risultato in diretta LIVE - L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha giocato per entrambe le squadre ed è stato capitano dell'Ajax contro l'Inter in una partita della fase a gironi della UEFA Champions League nel 2002. Lo riporta sport.sky.it
Ajax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it