Dipendenti comunali in agitazione Sciopero e blocco degli straordinari

Si inasprisce la vertenza che oppone il Comune di Medolla ed i suoi dipendenti. Domani deserti tutti gli uffici ed i servizi per l’astensione dal lavoro, proclamata per l’intero turno dai dipendenti del Comune, sostenuti dal sindacato Fp Cgil. L’iniziativa di lotta, che fa seguito allo stato di agitazione già annunciato prima delle ferie, è stata confermata dopo l’assemblea di venerdì 12 settembre. A fare salire il livello dello scontro è lo stallo sul pagamento del salario accessorio. Sono una ventina i dipendenti comunali, cui – denuncia il sindacato Fp Cgil di Modena – è negato da anni il pagamento della retribuzione accessoria relativa agli anni 2019-2022, nonché agli anni 2023 e 2024". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti comunali in agitazione. Sciopero e blocco degli straordinari

In questa notizia si parla di: dipendenti - comunali

Corruzione a Fiumicino, cene e carte di credito in cambio di appalti: arrestati 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori

Fiumicino, arrestati due dipendenti comunali e due imprenditori

Sala: “Avanzo di bilancio per aumentare gli stipendi ai dipendenti comunali”

Premiate le Eccellenze comunali 2025. In Sala Giunta, il Sindaco Francesco Vassallo e il Segretario comunale Stefanea Laura Martina hanno consegnato gli attestati di Eccellenza a 8 dipendenti comunali che si sono distinti nel 2024 per professionalità, co - facebook.com Vai su Facebook

Solo l’1,9% dei dipendenti comunali in Italia ha meno di 30 anni mentre i >55 anni sono il 45,5%. - X Vai su X

Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre; Revocato lo sciopero dei dipendenti comunali; Battipaglia. Proclamato lo Sciopero dei dipendenti comunali.

SAN SEVERO San Severo, dipendenti comunali proclamano lo stato di agitazione: vertenza su pagamenti e sicurezza - I sindacati hanno già richiesto l’intervento del Prefetto di Foggia per avviare un confronto e mediare nella vertenza. Si legge su statoquotidiano.it

Giostra sicura, revocato lo stato di agitazione. Intesa tra Comune e sindacati - Lo stato di agitazione è stato revocato e dunque i dipendenti comunali e la Polizia Municipale saranno presenti alla Giostra e alla Fiera Antiquaria. Secondo corrierediarezzo.it